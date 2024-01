Notranji ministri Hrvaške, Italije in Slovenije potrdili dobro sodelovanje

Buzet, 16. januarja - Hrvaška, Italija in Slovenija uspešno sodelujejo pri soočanju z izzivom migracij, so se danes v Buzetu strinjali notranji ministri držav Davor Božinović, Matteo Piantedosi in Boštjan Poklukar. Napovedane mešane patrulje treh policij so še v fazi usklajevanja, naslednje srečanje v tem formatu pa bo marca na Brdu pri Kranju, je še pojasnil Poklukar.