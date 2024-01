WHO: Cepiva proti covidu v Evropi rešila najmanj 1,4 milijona življenj

Koebenhavn, 16. januarja - Cepiva proti covidu-19 so v Evropi rešila najmanj 1,4 milijona življenj, kaže danes objavljena študija evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge je ob tem opozoril, da covid ostaja z nami in da je za ranljive skupine pomembno redno cepljenje proti njemu in proti gripi.