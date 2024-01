V Belgiji uradu za migracije zasegli hladilnik za poplačilo prosilcev za azil

Bruselj, 12. januarja - Sodni izvršitelj je v četrtek v uradu belgijske državne sekretarke za azil in migracije Nicole de Moor zasegel hladilnik in kavni aparat za poplačilo prosilcev za azil, ki so bili prisiljeni tri mesecev preživeti na ulici. Simbolni ukrep odraža krizo namestitev za prosilce za azil v Belgiji.