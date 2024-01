Inputi v kmetijstvu novembra cenejši

Ljubljana, 12. januarja - Cene inputov v kmetijstvu so se novembra na mesečni ravni znižale za 2,4 odstotka. Na letni ravni so bile za 8,6 odstotka nižje. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se medtem v medletni primerjavi znižale za 4,2 odstotka, vrednost odkupljenih pridelkov pa je upadla za 15 odstotkov.