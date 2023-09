Inputi v kmetijstvu julija peti zaporedni mesec cenejši

Ljubljana, 14. septembra - Cene inputov v kmetijstvu so se julija na mesečni ravni znižale za 0,3 odstotka, kar predstavlja peti zaporedni mesečni padec cen. Na letni ravni so bile za tri odstotke nižje. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se medtem v medletni primerjavi znižale za 7,6 odstotka, vrednost odkupljenih pridelkov pa je upadla za petino.