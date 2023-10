Ljubljana, 13. oktobra - Inputi v kmetijstvu so se avgusta po petih mesecih pocenitev v primerjavi z julijem v povprečju podražili za 0,5 odstotka. Na mesečni ravni so se najbolj zvišale cene v skupini energija in maziva, in sicer za 4,6 odstotka, je danes objavil statistični urad.