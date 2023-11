Cene inputov v kmetijstvu septembra nižje

Ljubljana, 14. novembra - Cene inputov v kmetijstvu so se septembra po avgustovskem dvigu ponovno znižale. V povprečju so bile za 1,2 odstotka nižje kot avgusta in za 7,1 odstotka nižje kot septembra lani. V mesečni primerjavi so se najbolj ali za 4,6 odstotka znižale cene krmil, je danes sporočil statistični urad.