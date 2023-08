Cene inputov v kmetijstvu se znižujejo

Ljubljana, 16. avgusta - Cene inputov v kmetijstvu so bile junija za 0,8 odstotka nižje kot maja, kar je četrta zaporedna mesečna pocenitev, je objavil statistični urad. V medletni primerjavi so bile cene nižje za 1,4 odstotka, v celotnem drugem trimesečju pa so bile kljub četrtletnemu padcu še vedno za 0,4 odstotka višje kot lani v tem času.