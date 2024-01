Fajon s zunanjim ministrom Cipra o razmerah na Bližnjem vzhodu in ciprskem vprašanju

Ljubljana, 12. januarja - Slovenija podpira podaljšanje mandata mirovne misije ZN na Cipru in namerava v njej sodelovati z do 15 vojaki, je danes na skupni novinarski konferenci ob obisku ciprskega zunanjega ministra Konstantinosa Kombosa potrdila zunanja ministrica Tanja Fajon. Ministra sta govorila tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu.