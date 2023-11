Fajon v VS ZN pozvala k trajnemu premirju v Gazi in podprla konferenco za mir na Bližnjem vzhodu

New York, 29. novembra - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na današnjem odprtem zasedanju Varnostnega sveta ZN o Bližnjem vzhodu in vojni v Gazi poudarila nujnost trajnega premirja, da lahko diplomacija vodi do politične rešitve položaja na Bližnjem vzhodu. Podprla je tudi sklic mirovne konference za Bližnji vzhod.