Slovenska vojska bo znova del mirovne misije ZN na Cipru

Ljubljana, 4. decembra - Vlada je danes sprejela namero o sodelovanju slovenskih vojakov v mirovni misiji ZN na Cipru (UNFICYP). Sodelovalo naj bi do 15 vojakov z možnostjo rotacij. Slovenija je v omenjeni mirovni misiji sodelovala med letoma 1997 in 2001. To je bila tudi prva mirovna misija ZN, v kateri je sodelovala Slovenska vojska.