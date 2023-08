Turške sile na Cipru napadle tamkajšnje mirovne sile ZN

Nikozija/Bruselj, 18. avgusta - Misija Združenih narodov na Cipru (UNFICYP) je turške sile na otoku obtožila, da so napadle modre čelade, potem ko so ti poskušali preprečiti "nedovoljena gradbena dela" v bližini etnično mešane vasi Pyla na območju pod nadzorom ZN. Ciprska vlada je napad obsodila, kot tudi EU, Velika Britanija in ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.