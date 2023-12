Slovenija bo v prihodnje okrepila sodelovanje na področju mednarodnih operacij in misij

Ljubljana, 6. decembra - Slovenija bo na področju mednarodnih operacij in misij tudi v prihodnje prisotna na Zahodnem Balkanu, Slovaškem in v Latviji, je na današnji skupni seji odborov DZ za zunanjo politiko in obrambo dejal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Damir Črnčec. Dodal je, da se bo prisotnost vojske na nekaterih misijah v prihodnje še okrepila.