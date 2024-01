Na Koroškem in Mozirskem več poizkusov tihotapljenja tujcev v Avstrijo

Črna na Koroškem/Mozirje, 11. januarja - Policisti PU Celje zadnja dva meseca zaznavajo povečano število poizkusov tihotapljenja oseb v Avstrijo preko manj obljudenih gorskih prelazov. Okrepili so prisotnost na terenu in od začetka decembra prijeli devet tihotapcev, ki so iz azilnega doma Ljubljana ali izpostave v Logatcu poizkušali v Avstrijo pretihotapiti 92 tujcev, večinoma Sircev.