Podpredsednik izraelskega parlamenta ponovno pozval k požigu Gaze

Tel Aviv, 10. januarja - Podpredsednik izraelskega parlamenta in poslanec vladajoče stranke Likud Nisim Vaturi je danes ponovno pozval k požigu Gaze. Prepričan je, da so izraelske sile že zdavnaj evakuirale vse nedolžne civiliste s severa palestinske enklave. Tiste, ki so ostali, pa bi bilo treba uničiti, je še dodal med gostovanjem na eni od izraelskih radijskih postaj.