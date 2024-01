Dvojec SBD v Pivki razstavlja "stare stvari"

Pivka, 6. januarja - Na prvi razstavi v Hiši kulture v Pivki v letošnjem letu se s Paberkovanji predstavlja umetniški dvojec Small but dangerous (SBD), ki je na ogled postavil dela, nastala na osnovi napaberkovanih odsluženih oz. odvrženih predmetov, ki sta jih Simon Hudolin - Salči in Mateja Rojc na novo kontekstualizirala. Na ogled bodo do 26. januarja.