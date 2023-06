Kettejeva lirika v grafiki na ogled v galeriji v Pivki

Pivka, 3. junija - Vizualni umetniki mlajše generacije Matic Flajs, Marko K. Gavez, Andreja Kranjec in Nika Rupnik so v galeriji Hiša kulture v Pivki v petek zvečer na ogled postavili grafike, ki so jih ustvarili med petdnevno delavnico na temo poezije modernističnega pesnika Dragotina Ketteja. Razstava Pesmi v grafiki/Dragotin Kette bo na ogled do 23. junija.