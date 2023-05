V Pivki na ogled najnovejša dela Adrijana Praznika

Pivka, 5. maja - V Hiši kulture Pivka bodo drevi odprli razstavo slikarja Adrijana Praznika Who can be sure of anything (Kdo je lahko prepričan o čemerkoli). Umetnik predstavlja svoja novejša dela, v katerih se osredotoča na plastenje tkanin z različnimi teksturami in vzorci, barvnih nanosov in raznih drugih materialov, kot so mreže, papirji in najdena besedila.