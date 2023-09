Galerija v Pivki odprla sezono z razstavo Zeleno, ki te ljubim modro

Pivka, 9. septembra - Hiša kulture v Pivki je sinoči v novo sezono vstopila s skupinsko razstave Zeleno, ki te ljubim modro, ki prek teme gozda združuje Pivško in Kočevsko, dve pokrajini, kjer gozd pomembno zaznamuje utrip življenja. Razstavljajo Nina Čelhar, Tomaž Hartman, Jože Marinč, Mia Paller, Plateauresidue (Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert) in Nina Slejko Blom.