Slike Simona Kocjančiča na razstavi v Hiši kulture v Pivki

Pivka, 8. aprila - V galeriji za sodobno vizualno umetnost v Pivki so sinoči odprli razstavo slikarja Simona Kocjančiča Prazno kraljestvo, na kateri predstavlja najnovejša dela velikih formatov ter male slike in grafike, ki tematizirajo pretiranost in prenasičenost sodobne družbe in umetniškega sistema, ki ju pesti pomanjkanje prave vsebine.