Avstrijski policisti blizu meje s Slovenijo aretirali več tihotapcev ljudi

Železna Kapla/Beljak, 5. januarja - Na avstrijskem Koroškem so policisti v dveh ločenih primerih zaradi suma tihotapljenja ustavili avtomobila v bližini meje s Slovenijo. Pri tem so pridržali tri ljudi in odkrili 14 oseb, ki so jih domnevno tihotapili, je danes sporočila avstrijska policija.