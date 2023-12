WHO poziva države k boljši pripravljenosti na prihodnje pandemije

Ženeva, 27. decembra - Potem ko so se letos po treh letih končali kriza, trpljenje in izgube zaradi covida-19, se mora svet ustrezno pripraviti na prihodnje pandemije, je v torek v video poslanici ob koncu leta opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Države je pozval k sklenitvi ustreznega sporazuma v letu 2024.