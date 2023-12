Zgodovinski dogovor o azilni zakonodaji EU v ospredje postavlja solidarnost

pripravil dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 20. decembra - Svet EU in Evropski parlament sta danes dosegla dogovor o evropskem paktu o migracijah in azilu, katerega namen je celovito urediti upravljanje migracij v uniji. V ospredju dogovora, ki ga označujejo za zgodovinskega, je solidarnost med državami članicami. Te so ga večinoma pozdravile, z izjemo Madžarske. Nevladne organizacije so kritične.