V središču migracijskega pakta solidarnost med državami članicami

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 20. decembra - V središču evropskega pakta o migracijah in azilu, o katerem sta se danes dogovorila Svet EU in Evropski parlament, je t. i. obvezna solidarnost med državami članicami. Ta bo v primeru kriznih razmer še okrepljena. Zakonodaja, ki jo bosta morali instituciji še dokončno doreči in potrditi, prinaša tudi hitrejšo obravnavo prošenj za azil.