ZN pozdravili dogovor EU o migracijah, nevladne organizacije kritične

Ženeva/Berlin, 20. decembra - Združeni narodi so danes politični dogovor med Svetom EU in Evropskim parlamentom o paktu EU o migracijah in azilu pozdravili kot zelo pozitiven korak, je sporočil vodja visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) Filippo Grandi. Nevladne organizacije za pomoč migrantom pa so medtem ocenile, da bo dogovor povzročil še več smrti na morju.