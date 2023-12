Številne članice EU pozdravile dogovor o migracijskem paktu, Madžarska kritična

Berlin/Rim/Madrid/Atene/Budimpešta, 20. decembra - Številne članice EU so danes pozdravile politični dogovor med Svetom EU in Evropskim parlamentom o evropskem paktu o migracijah in azilu. Prepričane so, da bo ta razbremenil migracijski pritisk, s katerim se mnoge od njih že dlje časa spopadajo. Do dogovora je bila medtem kritična Madžarska, ki ga po navedbah oblasti tudi odločno zavrača.