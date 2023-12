V EU dosegli dogovor o evropskem migracijskem paktu

Bruselj, 20. decembra - Pogajalci Sveta EU, v katerem so zastopane članice, in Evropskega parlamenta so danes po približno 18 urah pogajanj dosegli politični dogovor o evropskem paktu o migracijah in azilu, so sporočili iz španskega predsedstva Svetu EU in Evropskega parlamenta. EU bo s paktom, ki ga bodo morali še dokončno potrditi, celovito uredila upravljanje migracij.