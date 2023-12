MNZ: Tudi Slovenija del globalnih migracijskih trendov

Ljubljana, 17. decembra - Sodobni migracijski tokovi so kompleksen in mnogovrsten pojav, v katerega je vključena večina držav, del globalnih migracijskih trendov pa je tudi Slovenija, so pred mednarodnim dnevom migrantov, 18. decembrom, zapisali pri ministrstvu za notranje zadeve. Navedli so, da je v pripravi migracijska strategija, prav tako novela zakona o tujcih.