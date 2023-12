Policisti pri prevozu migrantov ujeli več tujcev

Kranj/Novo mesto, 15. decembra - Policisti so v četrtek pri prevozu migrantov ujeli več tujcev. Na območju Visokega v občini Šenčur so policisti ustavili poljskega državljana, ki je prevažal deset državljanov Sirije. Novomeški policisti so obravnavali tri državljane Ukrajine in državljana Bolgarije, ki so prevažali tujce, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.