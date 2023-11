Državni svetniki izglasovali odložilni veto na novelo zakona o tujcih

Ljubljana, 2. novembra - Državni svet je s 17 glasovi za in petimi proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o tujcih, ki namesto ravni znanja jezika A1 uvaja t. i. novo preživetveno stopnjo znanja. Svetniki so noveli očitali predvsem strokovno nedefiniranost te nove ravni in nepoštenost do učiteljev, za katere ne predvideva ocenjevalnih okvirov.