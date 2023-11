Po vetu noveli zakonov o delovnih razmerjih in o tujcih znova pred poslanci

Ljubljana, 7. novembra - DZ bo po odložilnem vetu danes na izredni seji znova odločal o novelah zakonov o delovnih razmerjih in o tujcih. Matična odbora sta v ponedeljek potrdila primernost novel za ponovno odločanje v DZ, k ponovni potrditvi obeh zakonov pa je DZ pozvala tudi vlada. Za ponovno potrditev novel je potrebnih 46 glasov.