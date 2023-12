Evropski poslanci za učinkovitejši in preglednejši Frontex

Strasbourg, 14. decembra - Za pomoč državam članicam EU je potrebna učinkovita in delujoča Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex, so danes sporočili iz Evropskega parlamenta. Evropski poslanci so ob tem poudarili, da mora biti delovanje agencije preglednejše, izrazili pa so tudi zaskrbljenost zaradi obtožb o nasilju nad nezakonitimi migranti na grški meji.