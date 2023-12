Policija letos obravnavala 408 primerov tihotapljenja ljudi

Ljubljana, 11. decembra - Policija je letos do 8. decembra obravnavala 408 primerov tihotapljenja ljudi, v katerih so prijeli 466 tihotapcev, in sicer 457 tujcev in devet slovenskih državljanov, z 2777 migranti, ki so nezakonito prečkali mejo, so na današnji novinarski konferenci pojasnili na policiji. V enakem obdobju lani je policija obravnavala 212 primerov.