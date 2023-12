Organizatorja prevozov migrantov v Čatežu ob Savi ustavil šele stinger

Čatež ob Savi/Metlika, 7. decembra - Policisti so v sredo pri prevozu migrantov v Drašičih pri Metliki ujeli 28-letnega Ukrajinca. Še vedno pa iščejo voznika avtomobila romunskih registrskih oznak, ki so ga ustavljali v Čatežu ob Savi in je po vratolomni vožnji in prisilni zaustavitvi s stingerjem peš pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.