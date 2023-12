Albanska opozicija zahteva ustavno presojo migracijskega dogovora z Italijo

Tirana, 7. decembra - Poslanci opozicijske Demokratske stranke so v sredo na albansko ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti dogovora med Albanijo in Italijo o vzpostavitvi dveh sprejemnih centrov za migrante v Albaniji, v katerih bi Italija obravnavala v Sredozemskem morju rešene prebežnike. Obsodili so ga kot očitno kršitev ustave in mednarodnega prava.