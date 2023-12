Pogajanja o evropskem migracijskem paktu prehajajo v sklepno fazo

Bruselj, 7. decembra - Pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom EU o evropskem paktu o migracijah in azilu prehajajo v sklepno fazo. Danes se v Bruslju pogajajo o preostalih petih zakonodajnih predlogih iz pakta, pri čemer pa še ni mogoče pričakovati preboja. Na Evropski komisiji in španskem predsedstvu Sveta EU so bili sicer v zadnjih dneh optimistični.