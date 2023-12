Migrantke po oceni strokovnjakov izpostavljene nasilju tudi zaradi počasnih azilnih postopkov

Ljubljana, 6. decembra - Sodelujoči na strokovni razpravi o preprečevanju in odzivanju na nasilje na podlagi spola v kontekstu prisilnega razseljevanja in migracij so glavne probleme na to temo identificirali v počasnosti azilnih postopkov, nevsebinski obravnavi nekaterih ranljivih skupin in v pomanjkanju tolmačev, so pojasnili na novinarski konferenci ministrstva za delo.