Policija: Nasilje v družini je mogoče ustaviti le s prijavo nasilja

Ljubljana, 28. novembra - Nasilje v družini je prepovedano in kaznivo dejanje, ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami in v družini, ki jih obeležujemo med 25. novembrom in 10. decembrom 2023, opozarjajo na policiji. Žrtve spodbujajo k prijavi nasilja, saj ga je le tako mogoče ustaviti ali ukrepati proti njegovemu povzročitelju.