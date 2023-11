Nasilje nad ženskami po mnenju strokovnjakinj vpliva tudi na njihovo zdravje

Ljubljana, 30. novembra - Na okrogli mizi Mola in ZD Ljubljana ob svetovnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami so strokovnjakinje poudarile, da nasilje nad ženskami vpliva tudi na njihovo psihično in fizično zdravje. Ob tem jim morajo biti zdravstveni in socialni delavci, psihologi, nevladne organizacije in policija na voljo, saj je o nasilju pomembno spregovoriti.