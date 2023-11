V Levici pozivajo k ničelni toleranci do nasilja nad ženskami

Ljubljana, 29. novembra - V Levici so se odzvali na nedavno poročanje medijev o primerih sodnih obravnav zoper obtožene posilstev, ki so se končale brez obsodbe. Posneto poniževanje in nasilje nad dekleti ter pogojevanje takšnega vedenja z mladostjo je zaskrbljujoče, saj legitimira nasilje nad ženskami, opozarjajo. Do tega družba ne sme imeti nobene tolerance, so zapisali.