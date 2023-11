Delo o boju proti nasilju nad ženskami (25. 11.)

Ljubljana, 25. novembra - Anja Intihar v komentarju Ne opravičujmo nasilja z ljubosumjem in steklenico piše o boju proti nasilju nad ženskami. Avtorica meni, da Slovenija s seksizmom, družbeno neenakostjo in relativizacijo nasilja ni osamljen otok sredi Evrope in poudarja, da moramo kot zrela družba znati ali se pač naučiti, takoj in brez izgovorov prepoznati nasilje.