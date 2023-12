V Črni na Koroškem po zahtevnih mesecih optimistično v praznični december

Črna na Koroškem, 6. decembra - Po zahtevnih štirih mesecih od ujme so v Črni na Koroškem pripravili pestro decembrsko dogajanje, s katerim želijo domačine in obiskovalce navdati z optimizmom. Pripravili so program za vse generacije, letošnja novost je pravljično Božičkovo domovanje, kjer pričakujejo otroke od blizu in daleč. V centru Črne pa že stoji tudi Božičkov nabiralnik.