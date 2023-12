Pri prevozu migrantov ujeli Moldavca in Armenca

Brežice, 6. decembra - Policisti so v torek zvečer na območju Rigonc v občini Brežice ustavili avtomobil nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da v njem 22-letni Moldavec in 38-letni Armenec prevažata štiri Turke, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.