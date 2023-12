Italijanski parlament sprejel nov migracijski zakon

Rim, 1. decembra - Italijanski parlament je v četrtek zvečer potrdil nov migracijski zakon, ki dovoljuje, da se migrante, starejše od 16 let, namesti v centre za odrasle. Policija pa ima po novem tudi dodatna pooblastila, s katerimi lahko preveri, ali so morda migranti lažno navedli, da so mladoletni.