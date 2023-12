Ljubljana, 1. decembra - Zaradi obilnejših padavin so v četrtek popoldne začele naraščati reke predvsem na jugu države. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo močno narasla predvsem Kolpa, ki se lahko v zgornjem toku že v jutranjih urah razlije iz struge. Danes so možna razlivanja Kolpe v srednjem in spodnjem toku, Vipave in drugih manjših rek na jugu.

V soboto bodo reke v južni, zahodni, osrednji in deloma vzhodni Sloveniji znova močno in hitro narasle. Ob tem so verjetna razlivanja v več delih države. Posamezne reke, predvsem v porečju Save ter Drava, bodo poplavile.

Gladina morja bo danes in v soboto povišana. Danes okoli 11. ure in v soboto okoli 1. ure ter 11. ure se morje lahko razlije na najnižje dele obale. V soboto bo povišano tudi valovanje morja, so na omrežju X še navedli na Arsu.

Proti jutru se bodo padavine po podatkih Arsa znova krepile. Na Notranjskem in ponekod na Dolenjskem bo pihal jugozahodnik.

Danes bo oblačno in deževno, več padavin bo na severozahodu. Popoldne in zvečer bodo padavine v južni Sloveniji prehodno oslabele in ponekod ponehale. Jutranje temperature bodo od 3 do 6, v južnih krajih od 8 do 15, najvišje dnevne na severu od 5 do 11, drugod ob okrepljenem jugozahodnem vetru od 12 do 18 stopinj Celzija.