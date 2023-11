Po ocenah SDS Slovenija ni več varna država, koalicija ji očita populizem

Ljubljana, 30. novembra - Poslanci SDS so v razpravi o predlogu priporočil vladi za ustavitev nezakonitih migracij trdili, da te predstavljajo varnostno tveganje in da Slovenija zato ni več varna država. Koalicijski poslanci so bili do njih kritični, očitali so jim, da ta vprašanja izkoriščajo za populizem in demagogijo. Poslanci so o predlogu razpravljali brez glasovanja.