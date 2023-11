Premier koalicijskim partnerjem predstavil imena kandidatov za ministre

Ljubljana, 30. novembra - Predsednik vlade Robert Golob je na današnjem sestanku koalicijskim partnerjem predstavil imena kandidatov za ministre za javno upravo, kmetijstvo ter naravne vire in prostor. Ti so po besedah vodij poslanskih skupin SD in Levice v javnosti poznani, pri izbiri pa zaupajo premierju, ki naj bi predlog za njihovo imenovanje v DZ poslal v kratkem.