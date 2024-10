Sajovic prepričan v enotnost poslanske skupine do konca mandata

Ljubljana, 7. oktobra - Novi obrambni minister Borut Sajovic, ki z nastopom ministrske funkcije vodenje poslanske skupine Svoboda predaja poslanski kolegici Nataši Avšič Bogovič, je prepričan, da bo nova vodja s svojo ekipo enotno delo poslanske skupine uspešno pripeljala do konca mandata. "To je cilj, naša zaobljuba in želja in od tega se ne odstopa," je dejal.