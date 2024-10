Vinko Logaj - po desetletju vodenja zavoda za šolstvo na čelo ministrstva

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 7. oktobra - Novi šolski minister Vinko Logaj velja za poznavalca vzgojno-izobraževalnega sistema. Učiteljsko kariero je začel v 80. letih, po desetletju vodenja zavoda za šolstvo pa kljub sprva napovedani upokojitvi prihaja na čelo ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Napoveduje zavzemanje za povečanje ugleda učiteljev in šole in prenovo programov.