Področje vzgoje in izobraževanja v rokah ministrov z različnimi pristojnostmi

Ljubljana, 7. oktobra - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pristojno za področja, ki so v preteklosti sodila pod različna ministrstva. Od osamosvojitve Slovenije leta 1991 je pristojne resorje vodilo 16 različnih ministric in ministrov, Slavko Gaber in Jernej Pikalo več kot en mandat. Ob zeleni luči DZ bo kot 17. na čelo resorja sedel Vinko Logaj.